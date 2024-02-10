Еще одна страна выступила за отстранение Израиля от футбольных соревнований

Иран присоединился к странам, требующим отстранить израильские команды от участия в международных турнирах.

Ранее футбольные федерации 12 стран Ближнего Востока написали письмо с призывом ввести санкции против Израиля до прекращения конфликта с Палестиной.

В УЕФА отказались наказывать израильтян.

«Федерация футбола Исламской Республики Иран обращается с серьезной просьбой к ФИФА и входящим в ее состав футбольным ассоциациям и профсоюзам в связи с бесчеловечными действиями, осуществляемыми сионистским режимом в Палестине, совершением военных преступлений в Газе, массовыми убийствами ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин, включая игроков, тренеров и судей, а также в связи с разрушением зданий и муниципальных служб, домов и жилых помещений, медицинских центров и госпиталей, тренировочных площадок, школ, университетов и бесчисленных спортивных сооружений, в том числе футбольной инфраструктуры.

Мы призываем группы, ответственные за планирование футбола во всем мире, выступить единым фронтом с целью полного отстранения федерации сионистского футбола от всех мероприятий, а также предпринять действия, направленные на предотвращение продолжения этих ужасных преступлений и обеспечение продовольствием, питьевой водой, фармацевтическими и медицинскими изделиями ни в чем не повинных людей и гражданских лиц.

Несомненно, немедленные действия ФИФА, футбольных ассоциаций и союзов-членов станут символом филантропии и реализации хартии мирового футбольного сообщества в области социальной и человеческой ответственности, а также станут блестящим и долговременным шагом для истории футбола», – говорится в заявлении.

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