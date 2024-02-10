Федун объяснил, почему новичку «Спартака» Угальде будет тяжело в Москве

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы зимнего новичка московской команды Манфреда Угальде.

За костариканца заплатили 13+2 миллионов евро.

Форвард перешел из «Твенте», заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.

Его зарплата в «Спартаке» составит 1,7 млн евро в год.

Вчера Угальде забил дебютный гол за новую команду.

«Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна.

И не легко неустоявшейся психике получить оклад, если не ошибаюсь, который в 7-8 раз больше, чем предыдущий. Все зависит от того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам.

Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешних реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет – его надо осваивать», – сказал Федун.