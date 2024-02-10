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    • Федун объяснил, почему новичку «Спартака» Угальде будет тяжело в Москве

    Федун объяснил, почему новичку «Спартака» Угальде будет тяжело в Москве

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун оценил перспективы зимнего новичка московской команды Манфреда Угальде.

    • За костариканца заплатили 13+2 миллионов евро.
    • Форвард перешел из «Твенте», заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • Его зарплата в «Спартаке» составит 1,7 млн евро в год.
    • Вчера Угальде забил дебютный гол за новую команду.

    «Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна.

    И не легко неустоявшейся психике получить оклад, если не ошибаюсь, который в 7-8 раз больше, чем предыдущий. Все зависит от того, насколько Угальде будет устойчив к деньгам и московским соблазнам.

    Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешних реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и «Зенит». Есть бюджет – его надо осваивать», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2024 15:48
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1707570716
    Воровская психология киевлянина.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707574223
    В срамтаке любят покупать неликвид, а потом хрюкать с 10 места. Гыгыгы
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    VPERDIV SPARTAK
    1707596822
    Поумнел столь)
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    Диванный-Эксперт-google
    1707705820
    Чем выше цена,тем выше комиссионные.Ничего личного. Бизнес такой.Там десяточка сверху явно лишняя.
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