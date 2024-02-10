Смотреть прямую трансляцию матча ««Кальяри» против «Лацио», 24 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Кальяри»: Скуффет, Оберт, Доссена, Мина, Ацци, Макумбу, Прати, Нандес, Цаппа, Лападула, Петанья.
Главный тренер: Клаудио Раньери
«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Гила, Лаццари, Альберто, Весино, Гендузи, Кастелланос, Андерсон, Исаксен.
Главный тренер: Маурицио Сарри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале МАТЧ! Футбол 1.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».