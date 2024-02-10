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    • «Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча ««Кальяри» против «Лацио», 24 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Кальяри»: Скуффет, Оберт, Доссена, Мина, Ацци, Макумбу, Прати, Нандес, Цаппа, Лападула, Петанья.

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    «Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Гила, Лаццари, Альберто, Весино, Гендузи, Кастелланос, Андерсон, Исаксен.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

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    Кальяри-Лацио смотреть онлайн 10 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 12:56
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