Смотреть прямую трансляцию матча ««Кальяри» против «Лацио», 24 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Кальяри»: Скуффет, Оберт, Доссена, Мина, Ацци, Макумбу, Прати, Нандес, Цаппа, Лападула, Петанья.

Главный тренер: Клаудио Раньери

«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Гила, Лаццари, Альберто, Весино, Гендузи, Кастелланос, Андерсон, Исаксен.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Лацио»