В субботу, 10 февраля, в 24-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Лацио». Игра пройдет в Кальяри, начало – в 17:00 (мск).

«Кальяри»

После 3 поражений кряду «Кальяри» опустился в зону вылета – на 18-е место. У сардинцев 4 победы, 6 ничьих, 13 поражений и 18 очков после 23 туров. Разница мячей – 21:42 (больше пропустили только 2 команды).

В предыдущем туре «Кальяри» был разгромлен «Ромой» в Риме – 0:4.

«Лацио» выдал серию из 4 побед, но в 2 последних турах набрал лишь 1 очко. Сейчас римляне занимают 9-е место с 34 очками – отставание от еврокубковой зоны составляет 2 балла.

На счету «Лацио» 10 побед, 4 ничьих и 8 поражений, разница мячей – 25:23. В предыдущем туре столичная команда проиграла «Аталанте» – 1:3.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Кальяри» – «Лацио»

«Лацио» редко испытывает проблемы в матчах с «Кальяри». Полагаем, что и в этот раз римляне возьмут 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.18.