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    • «Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

    «Кальяри» – «Лацио»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, в 24-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Лацио». Игра пройдет в Кальяри, начало – в 17:00 (мск).

    «Кальяри»

    После 3 поражений кряду «Кальяри» опустился в зону вылета – на 18-е место. У сардинцев 4 победы, 6 ничьих, 13 поражений и 18 очков после 23 туров. Разница мячей – 21:42 (больше пропустили только 2 команды).

    В предыдущем туре «Кальяри» был разгромлен «Ромой» в Риме – 0:4.

    «Лацио»

    «Лацио» выдал серию из 4 побед, но в 2 последних турах набрал лишь 1 очко. Сейчас римляне занимают 9-е место с 34 очками – отставание от еврокубковой зоны составляет 2 балла.

    На счету «Лацио» 10 побед, 4 ничьих и 8 поражений, разница мячей – 25:23. В предыдущем туре столичная команда проиграла «Аталанте» – 1:3.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

    • 02.12.23 «Лацио» – «Кальяри» – 1:0;
    • 05.03.22 «Кальяри» – «Лацио» – 0:3;
    • 19.09.21 «Лацио» – «Кальяри» – 2:2;
    • 07.02.21 «Лацио» – «Кальяри» – 1:0;
    • 26.09.20 «Кальяри» – «Лацио» – 0:2.

    Прогноз на матч «Кальяри» – «Лацио»

    «Лацио» редко испытывает проблемы в матчах с «Кальяри». Полагаем, что и в этот раз римляне возьмут 3 очка. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.18.

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    «Кальяри» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:41
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