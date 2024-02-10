Радимов спрогнозировал, чем закончится конфликт между Джикией и Абаскалем

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.
«Патовая ситуация, потому что капитан команды открыто говорит, что у него конфликт с главным тренером.
Джикия сказал, что останется, значит останется. Я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой», – заявил Радимов.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
- Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.