Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Радимов спрогнозировал, чем закончится конфликт между Джикией и Абаскалем

    Радимов спрогнозировал, чем закончится конфликт между Джикией и Абаскалем

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в «Спартаке», где конфликтуют главный тренер Гильермо Абаскаль и капитан Георгий Джикия.

    «Патовая ситуация, потому что капитан команды открыто говорит, что у него конфликт с главным тренером.

    Джикия сказал, что останется, значит останется. Я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой», – заявил Радимов.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний защитник поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

    Новости по теме
    Радимов отреагировал на приговор Промеса 4
    Радимов назвал топ-клуб, в который нужно отправить Слуцкого в случае его успеха с «Шэньхуа» 1
    Радимов объяснил, почему Джикия стал в «Спартаке» запасным 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2024 12:00
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Napaleon Banapart
    1707557468
    СитуЁвина крайне неприятная. Несмотря на мое позитивное отношение к Георгию на месте руководства Спартака я бы убрал из команды его а не Абаскаля. Авторитет тренера должен быть непререкаем. Даже если этот тренер лузер или профан.
    Ответить
    СпорЦмен
    1707558144
    Уж лучше пусть Джекию выпнут. Абаскаля на 3 сезон! :)))
    Ответить
    neim
    1707559074
    ..." Я думаю, что по результатам первых двух или трех матчей Абаскаль поедет домой», – заявил Радимов " . ... Ну по результату первого вопрос уже практически решён, остаётся результаты второго и третьего матча подогнать до нужной кондиции ))).
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707563165
    Сначала грузина выпрут, а весной с позором ссаными тряпками рыжего физрука. Гыгыгы
    Ответить
    Uigur
    1707584729
    Этот ярчайший представитель путинбургских сексуальных голубых меньшинств все никак не уймется насчёт "Спартака". Какое твое дело, г-но Булановское? Обсуждай своих **********...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+