Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Лейпцига», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аугсбург»: Дамен, Дьягольченко, Гаувелеув, Удуохай, Мбабу, Реджбечай, Якич, Варгас, Йенсен, Тиц, Демирович.

Главный тренер: Джесс Торуп

«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Хенрикс, Кампль, Симонс, Ольмо, Шлагер, Шешко, Опенда.

Главный тренер: Марко Розе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Лейпциг»