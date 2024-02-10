Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Лейпцига», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Аугсбург»: Дамен, Дьягольченко, Гаувелеув, Удуохай, Мбабу, Реджбечай, Якич, Варгас, Йенсен, Тиц, Демирович.
Главный тренер: Джесс Торуп
«Лейпциг»: Гулачи, Раум, Орбан, Клостерманн, Хенрикс, Кампль, Симонс, Ольмо, Шлагер, Шешко, Опенда.
Главный тренер: Марко Розе
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Лейпциг»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».