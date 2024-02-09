10 февраля на «BBK Арене» в Аугсбурге состоится поединок 21 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Лейпциг». Встреча стартует в 17:30 по московскому времени.

«Аугсбург»

Команда Йесса Торупа проводит солидный сезон и окопалась фактически в середине турнирной таблицы Бундеслиги (12 место). Недавно «Аугсбург» дал серьезной бой «Баварии», уступив очевидному фавориту 2:3.

«Лейпциг»

«Лейпциг» пытается вернуться в зону Лиги чемпионов, но пока не особо преуспел в этом начинании. Впрочем, отставание от четвертой строчки («Боруссия» Дортмунд) составляет лишь одно очко.

Личные встречи

Три крайних очных матча команд завершились следующим образом:

16.09.2023 «Лейпциг» – «Аугсбург» 3:0

15.04.2023 «Лейпциг» – «Аугсбург» 3:2

22.10.2022 «Аугсбург» – «Лейпциг» 3:3

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Лейпциг»

«Аугсбург» прилично играет против «Лейпцига» на своем поле. Хозяевам удалось уйти от поражения в 5 из последних 7 матчей. Сейчас «Лейпциг» находится в не самой оптимальной форме, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке «победа «Аугсбурга» с форой +1,5» (1,42).