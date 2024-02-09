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    • «Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля

    «Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля

    10 февраля на «BBK Арене» в Аугсбурге состоится поединок 21 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Лейпциг». Встреча стартует в 17:30 по московскому времени.

    «Аугсбург»

    Команда Йесса Торупа проводит солидный сезон и окопалась фактически в середине турнирной таблицы Бундеслиги (12 место). Недавно «Аугсбург» дал серьезной бой «Баварии», уступив очевидному фавориту 2:3.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» пытается вернуться в зону Лиги чемпионов, но пока не особо преуспел в этом начинании. Впрочем, отставание от четвертой строчки («Боруссия» Дортмунд) составляет лишь одно очко.

    Личные встречи

    Три крайних очных матча команд завершились следующим образом:

    • 16.09.2023 «Лейпциг» – «Аугсбург» 3:0
    • 15.04.2023 «Лейпциг» – «Аугсбург» 3:2
    • 22.10.2022 «Аугсбург» – «Лейпциг» 3:3

    Прогноз на матч «Аугсбург» – «Лейпциг»

    «Аугсбург» прилично играет против «Лейпцига» на своем поле. Хозяевам удалось уйти от поражения в 5 из последних 7 матчей. Сейчас «Лейпциг» находится в не самой оптимальной форме, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке «победа «Аугсбурга» с форой +1,5» (1,42).

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    «Аугсбург» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:48
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