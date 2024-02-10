Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Жироны», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал»: Лунин, Менди, Ихеначо, Карвахаль, Лукас, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Рамос Родриго, Диас.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Жирона»: Газзанига, Гутьеррес, Мартинес, Гарсия, Коуто, Гарсия, Рубен, Солис, Савиола, Цыганков, Порту.

Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Жирона»