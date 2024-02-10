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    • «Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Жироны», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал»: Лунин, Менди, Ихеначо, Карвахаль, Лукас, Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Рамос Родриго, Диас.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    «Жирона»: Газзанига, Гутьеррес, Мартинес, Гарсия, Коуто, Гарсия, Рубен, Солис, Савиола, Цыганков, Порту.

    Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Жирона»

    «Реал» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 10:42
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