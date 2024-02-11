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    • Вальверде высмеял эрекцию Беллингема во время празднования гола «Жироне»

    Вальверде высмеял эрекцию Беллингема во время празднования гола «Жироне»

    Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в матче 24-го тура Примеры против «Жироны» (4:0).

    После матча игрок опубликовал фото празднования одного из голов. Судя по рельефу на форме, у англичанина случилась эрекция. На это отреагировал партнер Джуда Феде Вальверде.

    «Ты не можешь играть с тремя ногами», – прокомментировал пост уругваец.

    • Во 2-м тайме Беллингема заменили из-за травмы.

    Фото: соцсети Джуда Беллингема

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 12:52
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    Комментарии (8)
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    Taps
    1707645732
    Пропаганда ЛГБТ ? Кому он хочет вставить: судье, тренеру, соперникам ?
    Ответить
    qwertyйцукен
    1707646345
    У него на каждый гол встает.Мачо тестостероновый.)))
    Ответить
    Ziklop
    1707655446
    если мячом попадут, то скорая будет увозить. был свидетелем такого момента
    Ответить
    Данияр-Расулов-google
    1707722838
    Засади ему братишка
    Ответить
    Вячеслав-Сухов-google
    1707745452
    Наверное травма члена случилась из за эрекции))
    Ответить
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