Вальверде высмеял эрекцию Беллингема во время празднования гола «Жироне»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в матче 24-го тура Примеры против «Жироны» (4:0).

После матча игрок опубликовал фото празднования одного из голов. Судя по рельефу на форме, у англичанина случилась эрекция. На это отреагировал партнер Джуда Феде Вальверде.

«Ты не можешь играть с тремя ногами», – прокомментировал пост уругваец.

Во 2-м тайме Беллингема заменили из-за травмы.

Фото: соцсети Джуда Беллингема

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