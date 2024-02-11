Вальверде высмеял эрекцию Беллингема во время празднования гола «Жироне»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в матче 24-го тура Примеры против «Жироны» (4:0).
После матча игрок опубликовал фото празднования одного из голов. Судя по рельефу на форме, у англичанина случилась эрекция. На это отреагировал партнер Джуда Феде Вальверде.
«Ты не можешь играть с тремя ногами», – прокомментировал пост уругваец.
- Во 2-м тайме Беллингема заменили из-за травмы.
Фото: соцсети Джуда Беллингема
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