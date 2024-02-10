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    • «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Субельдия, Пачеко, Ле Норман, Мерино, Мендес, Субименди, Турриэнтес, Захарян, Силва.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    «Осасуна»: Эррера, Пенья, Катена, Гарсия, Крус, Аресо, Гомес, Муньос, Ибаньес, Гарсия, Будимир.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Осасуна»

    «Реал Сосьедад» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 10:35
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