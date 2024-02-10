Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Осасуны», 24 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Субельдия, Пачеко, Ле Норман, Мерино, Мендес, Субименди, Турриэнтес, Захарян, Силва.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

«Осасуна»: Эррера, Пенья, Катена, Гарсия, Крус, Аресо, Гомес, Муньос, Ибаньес, Гарсия, Будимир.

Главный тренер: Хагоба Аррасате