В субботу, 10 февраля, «Реал Сосьедад» будет принимать «Осасуну» в рамках 24 тура испанской Ла Лиги. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

«Реал Сосьедад»

На неделе баски провели первый поединок 1/2 финала Кубка Испании против «Мальорки». «Сосьедад» привычно скатал «нулевку» (очень популярный результат в последнее время). Российский легионер «Сосьедада» Арсен Захарян восстановился после очередной травмы, но на поле не выходил. У него будет шанс сыграть против «Осасуны».

«Осасуна»

Памплонцы из Кубка уже вылетели и в штатном режиме готовились к визиту в гости к «Сосьедаду». В целом команда Ягоба Аррасате проводит очень ровный сезон и смело противостоит фаворитам.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна»

Обе команды как правило играют в закрытой манере и не привыкли идти в атаку большими силами. Считаем, что матч в Сан-Себастьяне получится низовым. Рекомендованная ставка: тотал меньше 2,5 голов (1,50).