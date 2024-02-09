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    • «Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

    «Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

    10 февраля на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 24 тура Ла Лиги. «Реал» будет принимать своего главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Жирону». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.

    «Реал»

    «Реал» удерживает лидерство в Ла Лиге, опережая сенсационную «Жирону» на два очка. Перед очной встречей с преследователем у команды Карло Анчелотти имеются проблемы с составом. Матч рискует пропустить один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор. На неделе он не мог тренироваться в полную силу из-за повреждения.

    «Жирона»

    Каталонцы проводят сумасшедший сезон и неожиданно не просто идут в зоне Лиги чемпионов, а и все еще претендуют чуть ли не на чемпионство в элитном футбольном дивизионе Испании.

    Личные встречи

    Последние три матча команд друг против друга завершились следующим образом:

    • 30.09.2023 «Жирона» – «Реал» 0:3
    • 25.04.2023 «Жирона» – «Реал» 4:2
    • 30.10.2022 «Реал» – «Жирона» 1:1

    Прогноз на матч «Реал» – «Жирона»

    Подопечные Мичела не привыкли отсиживаться в обороне и едва ли изменят своему стилю на «Сантьяго Бернабеу». Тем более, что в лазарете «Реала» остаются основные защитники Эдер Милитао и Давид Алаба. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,60).

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:32
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