10 февраля на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится поединок 24 тура Ла Лиги. «Реал» будет принимать своего главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Жирону». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.

«Реал» удерживает лидерство в Ла Лиге, опережая сенсационную «Жирону» на два очка. Перед очной встречей с преследователем у команды Карло Анчелотти имеются проблемы с составом. Матч рискует пропустить один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор. На неделе он не мог тренироваться в полную силу из-за повреждения.

Каталонцы проводят сумасшедший сезон и неожиданно не просто идут в зоне Лиги чемпионов, а и все еще претендуют чуть ли не на чемпионство в элитном футбольном дивизионе Испании.

Личные встречи

Последние три матча команд друг против друга завершились следующим образом:

30.09.2023 «Жирона» – «Реал» 0:3

25.04.2023 «Жирона» – «Реал» 4:2

30.10.2022 «Реал» – «Жирона» 1:1

Прогноз на матч «Реал» – «Жирона»

Подопечные Мичела не привыкли отсиживаться в обороне и едва ли изменят своему стилю на «Сантьяго Бернабеу». Тем более, что в лазарете «Реала» остаются основные защитники Эдер Милитао и Давид Алаба. Предлагаем выбрать ставку «обе забьют» (1,60).