Лидер Первой лиги хочет усилиться лучшим бомбардиром позапрошлого сезона РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил заинтересованность клуба в Гамиде Агаларове из «Ахмата».
«Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока», – сказал Гаджиев.
- Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
- 23-летний нападающий – воспитанник махачкалинского «Анжи».
- Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».
- В этом сезоне Гамид забил 3 гола в 13 матчах.
- «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.
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