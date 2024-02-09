Лидер Первой лиги хочет усилиться лучшим бомбардиром позапрошлого сезона РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил заинтересованность клуба в Гамиде Агаларове из «Ахмата».

«Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока», – сказал Гаджиев.

Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.

23-летний нападающий – воспитанник махачкалинского «Анжи».

Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».

В этом сезоне Гамид забил 3 гола в 13 матчах.

«Динамо Мх» – лидер Первой лиги.

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