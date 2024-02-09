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    • Лидер Первой лиги хочет усилиться лучшим бомбардиром позапрошлого сезона РПЛ

    Лидер Первой лиги хочет усилиться лучшим бомбардиром позапрошлого сезона РПЛ

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев подтвердил заинтересованность клуба в Гамиде Агаларове из «Ахмата».

    «Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока», – сказал Гаджиев.

    • Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22.
    • 23-летний нападающий – воспитанник махачкалинского «Анжи».
    • Летом 2022-го он за 100 млн рублей перешел в «Ахмат».
    • В этом сезоне Гамид забил 3 гола в 13 матчах.
    • «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707486390
    Берите и потом в спартак его за пятнашку втюрите)
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    ZeBolotny
    1707503674
    В принципе для стиля Динамо Махачкала он вполне себе подойдёт. А потом он ещё молодой, можно его раскачать и продать богатым москвичам или питерцам.
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    Bozigit
    1707541992
    Не думаю, что хорошая идея
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