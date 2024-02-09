Мутко вспомнил о предсказании победы России над Англией в отборе Евро-2008

Бывший президент РФС Виталий Мутко предсказал победу России над Англией в отборочном турнире чемпионата Европы-2008.

«Помню, как с Англией мы дома играли. Нам нужна была только победа, потому что на «Уэмбли» проиграли. Вечером мы встретились с Хиддинком, и он мне говорит: «На искусственном газоне в «Лужниках» мы сможем». Он мне практически всю тактику на игру рассказал тогда.

В ложе сидят представители правительства, высокие люди. Выходим к ним в перерыве, счет 1:0 в пользу Англии, и все уже говорят: «Топор уже вешать? Ну что, как обычно». Я не выдержал: «Давайте по рюмке нальем, за ребят выпьем. Сейчас на второй тайм выйдем, два забьем».

Ребята вышли – и забили два. Мне в конце матча говорят: «Ты знал!» Отвечаю: «Да, договорился», – сказал Мутко.