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    Бывший советник Федуна высказался о будущем Чалова

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающий Федор Чалов может заиграть в европейском чемпионате.

    «Чалов – интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», – сказал Камоцци.

    • В нынешнем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.
    • Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 млн евро.
    • Чалов ранее уже играл в европейском чемпионате. Футболист проводил вторую половину сезона-2021/22 в аренде в «Базеле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 18:34
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707410089
    А конкретнее...!?
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    VPERDIV SPARTAK
    1707416293
    Везде эти спартачи
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