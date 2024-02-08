Бывший советник Федуна высказался о будущем Чалова

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что нападающий Федор Чалов может заиграть в европейском чемпионате.

«Чалов – интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», – сказал Камоцци.