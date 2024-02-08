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    Орлов оценил способность Слуцкого продолжать карьеру

    Журналист Геннадий Орлов оценил значимость матча «Шанхай Шэньхуа»«Зенит», который состоится 8 февраля в Катаре в рамках Кубка Равноправия. Игра начнется в 17:00 мск.

    – Я думаю, тут не стоит преувеличивать, один матч ничего не значит, команда на сборах, поэтому для Слуцкого матч с «Зенитом» – рядовая встреча, контрольный матч. Оба соперника под нагрузками, поэтому к результатам таких матчей относиться спокойно. Ведь на сборах совсем другие задачи.

    – Для вас как для футбольного специалиста работа Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» будет вызывать интерес?

    – Наверняка, ведь он там не один, там еще и Березуцкий, и Яровинский. Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер.

    • Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года.
    • Предыдущим клубом в карьере тренера был казанский «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года.
    • До отъезда в Китай Слуцкий был соведущим вместе с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой в шоу «Ну, так нельзя, ###».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.02.2024 15:39
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