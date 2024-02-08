Орлов оценил способность Слуцкого продолжать карьеру

Журналист Геннадий Орлов оценил значимость матча «Шанхай Шэньхуа» – «Зенит», который состоится 8 февраля в Катаре в рамках Кубка Равноправия. Игра начнется в 17:00 мск.

– Я думаю, тут не стоит преувеличивать, один матч ничего не значит, команда на сборах, поэтому для Слуцкого матч с «Зенитом» – рядовая встреча, контрольный матч. Оба соперника под нагрузками, поэтому к результатам таких матчей относиться спокойно. Ведь на сборах совсем другие задачи.

– Для вас как для футбольного специалиста работа Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» будет вызывать интерес?

– Наверняка, ведь он там не один, там еще и Березуцкий, и Яровинский. Конечно, это будет интересно, и я надеюсь, что в Слуцком все-таки возобладает любовь к профессии, и он возвратится на эти тренерские рельсы. Потому что он способен, он все равно тренер.