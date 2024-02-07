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    В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему выбрали Слуцкого

    Спортивный директор «Шанхай Шэньхуа» Шиотан Скай Сун рассказал, почему клуб назначил Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

    «У нас было много кандидатов на пост главного тренера, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания.

    Я знаю его уже много лет, еще по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон вместе с ним», – сказал спортдир.

    • Слуцкий приступил к обязанностям в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.
    • Его контракт с китайским клубом рассчитан на год.
    • Тренер был без работы с ноября 2022-го, когда покинул «Рубин».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2024 23:56
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Suvorov71
    1707340301
    Желаю удачи Л.Слуцкому и здоровья
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    Bozigit
    1707369796
    Думаю все получится. Темперамент китайцев и страсть Слуцкого, должны дать результат
    Ответить
    Fialet
    1707386339
    Надеюсь он в очередной раз обсерется.
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