В «Шанхай Шэньхуа» объяснили, почему выбрали Слуцкого

Спортивный директор «Шанхай Шэньхуа» Шиотан Скай Сун рассказал, почему клуб назначил Леонида Слуцкого на пост главного тренера.

«У нас было много кандидатов на пост главного тренера, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания.

Я знаю его уже много лет, еще по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон вместе с ним», – сказал спортдир.