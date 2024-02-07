Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом

Петер Фишер официально ушел с поста президента «Айнтрахта».

«Я не мечтаю, чтобы «Айнтрахт» снова стал чемпионом или выиграл Лигу чемпионов. Я мечтаю, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взлетело на воздух.

Борьба за демократию и сосуществование фундаментально важна для меня. Я буду вовлечен [в борьбу с ультраправыми в Германии] еще сильнее, чем раньше», – сказал 68-летний Фишер после отставки.