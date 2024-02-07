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    • Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом

    Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом

    Петер Фишер официально ушел с поста президента «Айнтрахта».

    «Я не мечтаю, чтобы «Айнтрахт» снова стал чемпионом или выиграл Лигу чемпионов. Я мечтаю, чтобы грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взлетело на воздух.

    Борьба за демократию и сосуществование фундаментально важна для меня. Я буду вовлечен [в борьбу с ультраправыми в Германии] еще сильнее, чем раньше», – сказал 68-летний Фишер после отставки.

    • Он руководил клубом с 2000 года.
    • Теперь Фишер стал почетным президентом «Айнтрахта».
    • Реальным руководителем будет Матиас Бек.

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    Источник: Bild

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    07.02.2024 21:09
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    Комментарии (2)
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    alefreddy
    1707331008
    умные слова и не побоялся
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    BoevStas1
    1707362651
    Скоро весь мир поймет и всё поймет... Только надо идти до конца и всю эту чепушню со всех сторон вычистить,а её очень много.
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