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    • Тарханов рассказал, кого видит преемником Карпина в сборной России

    Тарханов рассказал, кого видит преемником Карпина в сборной России

    Александр Тарханов назвал тренера, который мог бы сменить Валерия Карпина в сборной России.

    «Раз в РФС решили, что доверяют Карпину, почему бы не продлить контракт?

    Не могу сказать, кто может возглавить сборную, если откажет Карпин. Здесь есть много специалистов.

    В первую очередь, наверное, Черчесов, который имеет опыт работы со сборной», – сказал Тарханов.

    • Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
    • Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Карпин сменил Черчесова в июле 2021-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.02.2024 19:07
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