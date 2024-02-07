Тарханов рассказал, кого видит преемником Карпина в сборной России

Александр Тарханов назвал тренера, который мог бы сменить Валерия Карпина в сборной России.

«Раз в РФС решили, что доверяют Карпину, почему бы не продлить контракт?

Не могу сказать, кто может возглавить сборную, если откажет Карпин. Здесь есть много специалистов.

В первую очередь, наверное, Черчесов, который имеет опыт работы со сборной», – сказал Тарханов.