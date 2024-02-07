Тарханов рассказал, кого видит преемником Карпина в сборной России

Александр Тарханов назвал тренера, который мог бы сменить Валерия Карпина в сборной России.
«Раз в РФС решили, что доверяют Карпину, почему бы не продлить контракт?
Не могу сказать, кто может возглавить сборную, если откажет Карпин. Здесь есть много специалистов.
В первую очередь, наверное, Черчесов, который имеет опыт работы со сборной», – сказал Тарханов.
- Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год.
- Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Карпин сменил Черчесова в июле 2021-го.