Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против ЮАР, 1/2 фиинала кубка Африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

Нигерия: Нвабили, Басси, Трост-Эконг, Аджайи, Сануси, Ивоби, Ониика, Айна, Лукман, Саймон, Осимхен.

Главный тренер: Жозе Пезейру

ЮАР: Уильямс, Мудау, Кекана, Мвала, Модиба, Мокоэна, Ситоле, Морена, Эване, Тау, Макгопа.

Главный тренер: Уго Броос

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия – ЮАР

Матч можно посмотреть на канале Okko.

Также игру будет транслировать «Фонбет».