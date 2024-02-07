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    • Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Нигерия – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против ЮАР, 1/2 фиинала кубка Африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    Нигерия: Нвабили, Басси, Трост-Эконг, Аджайи, Сануси, Ивоби, Ониика, Айна, Лукман, Саймон, Осимхен.

    Главный тренер: Жозе Пезейру

    ЮАР: Уильямс, Мудау, Кекана, Мвала, Модиба, Мокоэна, Ситоле, Морена, Эване, Тау, Макгопа.

    Главный тренер: Уго Броос

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча НигерияЮАР

    Нигерия-ЮАР смотреть онлайн 7 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 13:37
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