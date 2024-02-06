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    • Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»

    Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»

    Кахор Муминов, руководитель азиатских проектов компании ProSports Management, ведущей дела полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на новость об интересе «Баварии».

    «Наверняка за Аббосом следят скауты многих клубов, многие интересуются. Но об интересе «Баварии» нам ничего не известно.

    Сейчас главное чуть отдохнуть и присоединиться к ЦСКА, чтобы готовиться к сезону», – сказал Муминов.

    • В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
    • По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.02.2024 18:46
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