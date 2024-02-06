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    «Бавария» следит за игроком ЦСКА

    «Бавария» обратила внимание на атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

    Об интересе мюнхенского клуба к 20-летнему футболисту сообщил агент Антон Смирнов.

    «За игроком ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым следит мюнхенская «Бавария».

    Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U20, и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

    • В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
    • По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    06.02.2024 17:45
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    Комментарии (6)
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    Napaleon Banapart
    1707231731
    Лучший игрок первой половины сезона... Удачи парню...
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    Дубина
    1707233515
    С трудом верится! Если бы нужен был уже забрали бы.
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    bratskij
    1707234220
    Сосите немчура.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1707234930
    Ничего удивительного, Барбосбек мощно прогрессирует.
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    г.Онега
    1707239584
    Принципе могут купить 15-20 лямов и оставить пока в аренде в ЦСКА
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