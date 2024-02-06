«Бавария» следит за игроком ЦСКА

«Бавария» обратила внимание на атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Об интересе мюнхенского клуба к 20-летнему футболисту сообщил агент Антон Смирнов.

«За игроком ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым следит мюнхенская «Бавария».

Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U20, и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.