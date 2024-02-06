«Бавария» следит за игроком ЦСКА

«Бавария» обратила внимание на атакующего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Об интересе мюнхенского клуба к 20-летнему футболисту сообщил агент Антон Смирнов.
«За игроком ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым следит мюнхенская «Бавария».
Игрок приглянулся мюнхенцам еще при выступлениях за сборную U20, и в настоящее время входит в поле зрения скаутской службы немцев», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.
- В августе ЦСКА купил вингера у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Его статистика в московской команде: 18 матчей, 2 гола, 9 ассистов.
- По данным Transfermarkt, Файзуллаев подорожал за период с октября по декабрь с 2 до 4 млн евро.