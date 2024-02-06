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    Топ-10 футболистов, завершивших карьеру без клубных трофеев

    FourFourTwo опубликовал новый исторический рейтинг.

    В него вошли футболисты, завершившие профессиональную карьеру без клубных трофеев

    В топ-10 вошли:

    1. Томас Хесслер («Ювентус», «Рома», «Боруссия Д»);
    2. Антонио Ди Натале («Удинезе»);
    3. Сократес («Коринтианс», «Фиорентина», «Сантос»);
    4. Джузеппе Синьори («Лацио», «Болонья»);
    5. Йылдырай Баштюрк («Байер», «Штутгарт»);
    6. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»);
    7. Хулен Герреро («Атлетик»);
    8. Стэн Коллимор («Ливерпуль», «Астон Вилла»);
    9. Бернд Шнайдер («Байер»);
    10. Джонни Хэйнс («Фулхэм»).

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    Источник: FourFourTwo

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    06.02.2024 18:36
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    Комментарии (5)
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    Project Бабангида
    1707234868
    получше многих кто с трофеями.
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    ugc-gaming
    1707235858
    очень странный ТОП, как в какой либо ТОП мог попасть даже хотя бы Стэн Коллимор? По многим остальным тоже есть вопросы
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    JIEGEHDA
    1707236175
    Ди Натале . Нравился его стиль игры . Так и остался в Удинезе. А мог хотя бы в таких списках не быть
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