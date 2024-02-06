Топ-10 футболистов, завершивших карьеру без клубных трофеев

FourFourTwo опубликовал новый исторический рейтинг.
В него вошли футболисты, завершившие профессиональную карьеру без клубных трофеев
В топ-10 вошли:
- Томас Хесслер («Ювентус», «Рома», «Боруссия Д»);
- Антонио Ди Натале («Удинезе»);
- Сократес («Коринтианс», «Фиорентина», «Сантос»);
- Джузеппе Синьори («Лацио», «Болонья»);
- Йылдырай Баштюрк («Байер», «Штутгарт»);
- Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»);
- Хулен Герреро («Атлетик»);
- Стэн Коллимор («Ливерпуль», «Астон Вилла»);
- Бернд Шнайдер («Байер»);
- Джонни Хэйнс («Фулхэм»).