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    Суд в Нидерландах вынес решение по апелляции Промеса

    Футболист «Спартака» Квинси Промес пытался оспорить приговор суда по делу о его нападении с ножом на двоюродного брата.

    • Вингера приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.
    • Также его обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 тысяч евро.
    • По другому уголовному делу Промесу грозит 9 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

    Как пишет Algemeen Dagblad, спартаковец подавал апелляцию по делу о нападении с ножом, но суд ее отклонил.

    Промес отрицает свою вину, поэтому не хочет платить компенсацию. При этом его родственник добивается увеличения суммы выплат.

    Какой футболист на фото? Попробуйте отгадать этого и других игроков в игре «Невидимка»!

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.02.2024 14:35
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    Комментарии (26)
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    MazaiNN
    1707220603
    Не брат ты мне... (Данила Багров)
    Ответить
    Kollljan
    1707223990
    Мясо протухло. И уже очень давно...
    Ответить
    VVM1964
    1707224979
    "родственник добивается увеличения суммы выплат" - просто родственник решил "подоить" Промеса ... (((
    Ответить
    andr45
    1707225498
    И ГДЕ ЖЕ ЭТО РЕШЕНИЕ?) Апелляционный суд Амстердама еще не определил дату рассмотрения апелляции нападающего «Спартак» Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, дело о тюремном заключении еще находится на рассмотрении.
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    alefreddy
    1707232002
    договорятся на малую компенсацию
    Ответить
    NewLife
    1707234147
    Дело идет к тому, что у Промеса отнимут его арестованную виллу))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1707234515
    Наркоты хватит для срока
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707235446
    Пакуйте его и отправьте
    Ответить
    TIMOTHY
    1707235811
    Долго суд у них идёт.. а наркош балдеет в тушино под укрывательством Спартака народного
    Ответить
    Aleksander-Kulesh-google
    1707297437
    Как в 1993 году гопники Спартака написали письмо на Павла Садырина, так и до сегодняшних дней продолжается эта традиция.
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