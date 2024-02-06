Суд в Нидерландах вынес решение по апелляции Промеса

Футболист «Спартака» Квинси Промес пытался оспорить приговор суда по делу о его нападении с ножом на двоюродного брата.

Вингера приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Также его обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7 тысяч евро.

По другому уголовному делу Промесу грозит 9 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Как пишет Algemeen Dagblad, спартаковец подавал апелляцию по делу о нападении с ножом, но суд ее отклонил.

Промес отрицает свою вину, поэтому не хочет платить компенсацию. При этом его родственник добивается увеличения суммы выплат.

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