Семин назвал тренера, которого считает кумиром

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал».

– У вас был несостоявшийся золотой матч в Краснодаре. Утром в день матча выходит информация: «Анчелотти возглавит «Локомотив». Геркус с ним действительно встречался. И в Краснодаре журналисты спрашивают вас про Анчелотти. Вы как‑то наводили справки, что это такое?

– Я считаю, это хорошо, что Геркус пообщался с Анчелотти. Он – выдающийся тренер, мой кумир. Мы много раз играли против него. Анчелотти приезжал к нам на турнир в Москву.

Это выдающийся тренер. Если бы он пришел в «Локомотив», это было бы блестяще. А ко мне какой вопрос?

– Вопрос: неужели вы всерьез восприняли, что вас заменит Анчелотти? Он же попросил бы 7 миллионов евро.

– Он стоит этих денег! Стоит больше! Надо было давать, если бы поехал!