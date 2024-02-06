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    Семин назвал тренера, которого считает кумиром

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко отозвался о Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет «Реал».

    – У вас был несостоявшийся золотой матч в Краснодаре. Утром в день матча выходит информация: «Анчелотти возглавит «Локомотив». Геркус с ним действительно встречался. И в Краснодаре журналисты спрашивают вас про Анчелотти. Вы как‑то наводили справки, что это такое?

    – Я считаю, это хорошо, что Геркус пообщался с Анчелотти. Он – выдающийся тренер, мой кумир. Мы много раз играли против него. Анчелотти приезжал к нам на турнир в Москву.

    Это выдающийся тренер. Если бы он пришел в «Локомотив», это было бы блестяще. А ко мне какой вопрос?

    – Вопрос: неужели вы всерьез восприняли, что вас заменит Анчелотти? Он же попросил бы 7 миллионов евро.

    – Он стоит этих денег! Стоит больше! Надо было давать, если бы поехал!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.02.2024 00:05
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