Аршавин оценил решение ФИФА по спору «Ростова» и Норманна

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги дела Матиаса Норманна, сбежавшего из России в августе 2023 года.

ФИФА встала на сторону «Ростова».

Футболиста обязали компенсировать клубу РПЛ 2,9 миллиона евро.

У Норманна есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

«Полный беспредел устраивать не стали. Норманн получил то, что заслуживает, потому что он нарушил правила контракта. Правильное решение.

Главное – получить деньги. Даже если деньги найдут, то как их перевести? Начнется тягомотина.

В итоге Норманн будет играть, деньги положенные «Ростову» вроде есть, но у самого «Ростова» их нет. Как бы вот так не получилось», – сказал Аршавин.