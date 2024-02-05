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    Аршавин оценил решение ФИФА по спору «Ростова» и Норманна

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал итоги дела Матиаса Норманна, сбежавшего из России в августе 2023 года.

    • ФИФА встала на сторону «Ростова».
    • Футболиста обязали компенсировать клубу РПЛ 2,9 миллиона евро.
    • У Норманна есть 45 дней на исполнение решения. После этого его могут отстранить на неопределенный срок.

    «Полный беспредел устраивать не стали. Норманн получил то, что заслуживает, потому что он нарушил правила контракта. Правильное решение.

    Главное – получить деньги. Даже если деньги найдут, то как их перевести? Начнется тягомотина.

    В итоге Норманн будет играть, деньги положенные «Ростову» вроде есть, но у самого «Ростова» их нет. Как бы вот так не получилось», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2024 22:28
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1707161861
    Если решение принято то найдут как деньги в Ростов отправить
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    WE ARE FOR PETER
    1707162927
    Аршавин откуда знает как и что будет
    Ответить
    Cleaner
    1707165535
    Пусть налом в чемодане привезет!...)))
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