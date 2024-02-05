Семин ответил на предложение возглавить лидера Первой лиги

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обсуждал возможное сотрудничество с тренером Юрием Семиным.
- Клуб ищет замену для Курбана Бердыева.
- 76-летний Семин не работает с сентября 2021 года после увольнения из «Ростова».
- «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.
– Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили.
– То есть он не планирует к вам идти?
– Конечно, нет. Мы просто по-дружески поговорили.
– Допускаете, что вы все-таки станете главным тренером «Динамо» до конца сезона?
– Нет, не допускаю ни при каких обстоятельствах, потому что ушло время. Его уже не вернешь. За временем надо успевать, а я думаю, что нужны более молодые и с большей энергетикой.
С большой энергетикой нужно не только себя в тонусе поддерживать, но и всю команду на руках носить. Если у тренера нет энергии, он не сможет работать и поднимать команду.
– Поменялась ли задача по выходу в РПЛ после ухода Бердыева?
– Нет, задача не поменялась.