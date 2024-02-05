Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Семин ответил на предложение возглавить лидера Первой лиги

    Семин ответил на предложение возглавить лидера Первой лиги

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обсуждал возможное сотрудничество с тренером Юрием Семиным.

    • Клуб ищет замену для Курбана Бердыева.
    • 76-летний Семин не работает с сентября 2021 года после увольнения из «Ростова».
    • «Динамо Мх» – лидер Первой лиги.

    – Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили.

    – То есть он не планирует к вам идти?

    – Конечно, нет. Мы просто по-дружески поговорили.

    – Допускаете, что вы все-таки станете главным тренером «Динамо» до конца сезона?

    – Нет, не допускаю ни при каких обстоятельствах, потому что ушло время. Его уже не вернешь. За временем надо успевать, а я думаю, что нужны более молодые и с большей энергетикой.

    С большой энергетикой нужно не только себя в тонусе поддерживать, но и всю команду на руках носить. Если у тренера нет энергии, он не сможет работать и поднимать команду.

    – Поменялась ли задача по выходу в РПЛ после ухода Бердыева?

    – Нет, задача не поменялась.

    Новости по теме
    Семин оценил игру Миранчука за «Аталанту»
    Семин оценил выбор Парагвая в качестве соперника для сборной России
    Семин назвал лучший трансфер в истории «Локомотива» 4
    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ZeBolotny
    1707233598
    Я могу потренировать, я свободен!))
    Ответить
    Раджаб-Магомедов-vkontakt
    1707297311
    Мурада Мусаева не рассматривали?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+