Семин ответил на предложение возглавить лидера Первой лиги

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев обсуждал возможное сотрудничество с тренером Юрием Семиным.

Клуб ищет замену для Курбана Бердыева.

76-летний Семин не работает с сентября 2021 года после увольнения из «Ростова».

«Динамо Мх» – лидер Первой лиги.

– Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили.

– То есть он не планирует к вам идти?

– Конечно, нет. Мы просто по-дружески поговорили.

– Допускаете, что вы все-таки станете главным тренером «Динамо» до конца сезона?

– Нет, не допускаю ни при каких обстоятельствах, потому что ушло время. Его уже не вернешь. За временем надо успевать, а я думаю, что нужны более молодые и с большей энергетикой.

С большой энергетикой нужно не только себя в тонусе поддерживать, но и всю команду на руках носить. Если у тренера нет энергии, он не сможет работать и поднимать команду.

– Поменялась ли задача по выходу в РПЛ после ухода Бердыева?

– Нет, задача не поменялась.