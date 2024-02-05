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    • Аршавин выступил против перехода в «Зенит» защитника «Сочи» Макарчука

    Аршавин выступил против перехода в «Зенит» защитника «Сочи» Макарчука

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что левый защитник «Сочи» Артем Макарчук не усилит состав петербургской команды.

    «Ничего хорошего на этот счет не думаю. Считаю, что «Зениту» надо обращать внимание на топовых футболистов и брать их.

    Если их брать не надо, то пускай выходит тот же Матвей Бардачев. Если что, он сыграет вместо Дугласа Сантоса. То время, которое у него будет, он способен сыграть», – сказал Аршавин.

    • Сообщалось, что петербуржцы готовы заплатить 5 миллионов евро за игрока сборной России.
    • В этом сезоне Макарчук провел 19 матчей без голевых действий.
    • «Зенит» ищет замену для Данила Кругового, отправленного в дубль до лета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.02.2024 20:55
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    Комментарии (3)
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    LOKOfanatik19
    1707157879
    Ахахаахах, позориться то не охота брать игроков с клуба, куда сплавляют весь неликвид )
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    Вася-Рогов-google
    1707208660
    Правильно сказал
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    zigbert
    1707219095
    Добротный, скоростной игрок. Даже в сборную привлекался.
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