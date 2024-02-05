Аршавин выступил против перехода в «Зенит» защитника «Сочи» Макарчука

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что левый защитник «Сочи» Артем Макарчук не усилит состав петербургской команды.

«Ничего хорошего на этот счет не думаю. Считаю, что «Зениту» надо обращать внимание на топовых футболистов и брать их.

Если их брать не надо, то пускай выходит тот же Матвей Бардачев. Если что, он сыграет вместо Дугласа Сантоса. То время, которое у него будет, он способен сыграть», – сказал Аршавин.