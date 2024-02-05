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    Семин высказался о прогрессе Миранчука в Италии

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил игру Алексея Миранчука за «Аталанту».

    «Во-первых, Миранчук начал получать больше игрового времени. Он обладает техникой, мышлением, несомненно сильнее многих игроков «Аталанты». Его высокий уровень отмечают все итальянские газеты, и мы тоже видим это. Наверное, ему надо сохранять стабильность игры, потому что в клубе большая конкуренция. Сейчас у него есть стабильность, но в футболе сегодня ты стабильно сыграл, а завтра можешь начать играть плохо.

    Его будущее в клубе зависит от решения тренера, видит ли он его в клубе или нет. На сегодня у него есть контракт, никто не будет его прерывать и отдавать Алексея в аренду. Миранчук сам решил остаться? Он молодец, это профессиональная устойчивость и отношение к делу», – сказал Сeмин.

    • Миранчук – лучший созидатель Серии А в 2024 году.
    • Россиянин провел за «Аталанту» 19 матчей в этом сезоне, забив 3 гола и сделав 5 ассистов.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.02.2024 16:01
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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1707142371
    Так и держать не ниже
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