Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс,Микаэл, Пайннок, Льюис-Поттер, Йенсен, Янельт, Дамсгор, Расмуссен, Тони, Мопе.

Главный тренер: Томас Франк

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Макен, Уокер, Доку, Фоден, Родри, Ковачич, Силва, Альварес.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»