Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс,Микаэл, Пайннок, Льюис-Поттер, Йенсен, Янельт, Дамсгор, Расмуссен, Тони, Мопе.
Главный тренер: Томас Франк
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Макен, Уокер, Доку, Фоден, Родри, Ковачич, Силва, Альварес.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».