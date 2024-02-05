Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестер Сити», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Брентфорд»: Флеккен, Коллинс,Микаэл, Пайннок, Льюис-Поттер, Йенсен, Янельт, Дамсгор, Расмуссен, Тони, Мопе.

    Главный тренер: Томас Франк

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Диаш, Макен, Уокер, Доку, Фоден, Родри, Ковачич, Силва, Альварес.

    Главный тренер: Хосеп Гвардиола

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити»

    «Брентфорд» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    Новости по теме
    Гвардиола прокомментировал победную серию «Манчестер Сити» из 9 матчей 4
    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (3:1) благодаря хет-трику Фодена и поднялся на 2-е место 1
    Обзор матча «Брентфорд» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+