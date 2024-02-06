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    • Гвардиола прокомментировал победную серию «Манчестер Сити» из 9 матчей

    Гвардиола прокомментировал победную серию «Манчестер Сити» из 9 матчей

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

    «У нас было много моментов. Их вратарь [Марк Флеккен] сыграл потрясающе. «Брентфорд» очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. И важно находить свободные зоны на краях в таких матчах.

    Мы знаем, что Тоуни – связующее звено, что соперник делает забегания за линию защиты. Будем стараться прибавить в этом контексте.

    Фоден всегда нацелен на гол. Он провел уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

    Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей встрече. Думаю только о победе в следующем матче», – сказал Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» находится на втором месте в лиге с 49 очками после 22 матчей, у лидирующего «Ливерпуля» 51 очков по итогам 23 игр.
    • «Горожане» выиграли 9 матчей подряд с общим счетом 27:5.

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    Источник: BBC

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    06.02.2024 09:21
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1707203720
    А что здесь комментировать? Вот, если бы из 9 поражерий, тогда дааа...
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