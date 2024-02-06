Гвардиола прокомментировал победную серию «Манчестер Сити» из 9 матчей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ с «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Их вратарь [Марк Флеккен] сыграл потрясающе. «Брентфорд» очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. И важно находить свободные зоны на краях в таких матчах.

Мы знаем, что Тоуни – связующее звено, что соперник делает забегания за линию защиты. Будем стараться прибавить в этом контексте.

Фоден всегда нацелен на гол. Он провел уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей встрече. Думаю только о победе в следующем матче», – сказал Гвардиола.