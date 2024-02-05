Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Райо Вальекано​​​​​​​»: Димитриевски, Лежен, Эспино, Эрнандес, Чаваррия, Перес, Гарсия, Палазон, Валентин, Рацу, Камельо.

Главный тренер: Франсиско Родригес

«Севилья»: Нюланд, Маркао, Баде, Ньянзу, Акунья, Сумаре, Соу, Агум, Навас, Окампос, Ромеро.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»