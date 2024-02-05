Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    «Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Райо Вальекано​​​​​​​»: Димитриевски, Лежен, Эспино, Эрнандес, Чаваррия, Перес, Гарсия, Палазон, Валентин, Рацу, Камельо.

    Главный тренер: Франсиско Родригес

    «Севилья»: Нюланд, Маркао, Баде, Ньянзу, Акунья, Сумаре, Соу, Агум, Навас, Окампос, Ромеро.

    Главный тренер: Кике Санчес Флорес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»

    «Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024

    Новости по теме
    Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру 9
    Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц 17
    Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры 13
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2024 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+