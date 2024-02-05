Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Севильи», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Лежен, Эспино, Эрнандес, Чаваррия, Перес, Гарсия, Палазон, Валентин, Рацу, Камельо.
Главный тренер: Франсиско Родригес
«Севилья»: Нюланд, Маркао, Баде, Ньянзу, Акунья, Сумаре, Соу, Агум, Навас, Окампос, Ромеро.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале Okko.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».