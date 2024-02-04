В «Зените» назвали действующего игрока, способного заменить Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не стремится к срочной покупке левого защитника.

«У нас слева может сыграть Вячеслав Караваев, который играл в сборной и на этой позиции, поэтому никакой критической ситуации нет.

На правом фланге могут сыграть и Марио Фернандес, и Страхиня Эракович. Так что, если даже мы никого не возьмем, никаких проблем на этих позициях не будет.

Задачи кровь из носу подписать игрока на эту позицию не стоит», – сказал Медведев.