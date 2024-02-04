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    • В «Зените» назвали действующего игрока, способного заменить Кругового

    В «Зените» назвали действующего игрока, способного заменить Кругового

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не стремится к срочной покупке левого защитника.

    «У нас слева может сыграть Вячеслав Караваев, который играл в сборной и на этой позиции, поэтому никакой критической ситуации нет.

    На правом фланге могут сыграть и Марио Фернандес, и Страхиня Эракович. Так что, если даже мы никого не возьмем, никаких проблем на этих позициях не будет.

    Задачи кровь из носу подписать игрока на эту позицию не стоит», – сказал Медведев.

    • Зимой из состава «Зенита» выбыл Данил Круговой.
    • Он договорился с ЦСКА, после чего был отправлен во вторую команду.
    • Основной левый защитник петербургской команды – Дуглас Сантос.
    • Клуб безуспешно пытался усилить фланг обороны Наиром Тикнизяном («Локомотив») и Дмитрием Скопинцевым («Динамо»).
    • Сейчас зенитовцы ведут переговоры по Артему Макарчуку из «Сочи».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    04.02.2024 13:26
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1707043854
    "Любимый город может спать спокойно. И видеть сны . " И бронзоветь среди весны.
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    aremanks
    1707044004
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    neim
    1707045137
    О как, игрок-то оказывается и не нужен. Но все равно, где сможем, там и по надкусываем ))).
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    zra78
    1707046483
    Во как заговорил...когда все отказали)))
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    andr45
    1707053687
    А, где многоточия, подразумвающие матерные выражения?)
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