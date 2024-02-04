Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Мартинес, Варан, Далот, Майну, Гарначо, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Хойлунд.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Соучек, Филлипс, Альварес, Уорд-Проус, Кудус, Боуэн.
Главный тренер: Дэвид Мойес
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».