Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Мартинес, Варан, Далот, Майну, Гарначо, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Хойлунд.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Соучек, Филлипс, Альварес, Уорд-Проус, Кудус, Боуэн.

Главный тренер: Дэвид Мойес

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»