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    • «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», 23-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Шоу, Мартинес, Варан, Далот, Майну, Гарначо, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Хойлунд.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Зума, Мавропанос, Джонсон, Соучек, Филлипс, Альварес, Уорд-Проус, Кудус, Боуэн.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

    «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 12:59
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