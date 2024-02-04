АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» (3:0), «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4)

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» добились противоположных результатов в 23-м туре чемпионата Англии.

«МЮ» дома крупно победил «Вест Хэм» со счетом 3:0. Первый гол в матче забил Расмус Хойлунд, затем дубль оформил Алехандро Гарначо.

«Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» – 2:4. У гостей хет-трик сделал Матеус Кунья. На счету Михаила Мудрика ассист.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хойлунд, 23; 2:0 – Гарначо, 49; 3:0 – Гарначо, 84.

Челси – Вулверхэмптон – 2:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Палмер, 19; 1:1 – Кунья, 22; 1:2 – Дисаси (в свои ворота) 43; 1:3 – Кунья, 63; 1:4 – Кунья (с пенальти), 82; 2:4 – Силва, 86.

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