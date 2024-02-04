4 февраля на «Виталити Стэдиум» будет сыгран поединок 23 тура АПЛ. «Борнмут» примет «Ноттингем Форест». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
«Борнмут»
«Борнмут» исправился за коллапс в домашней игре с «Ливерпулем» (0:4) и неожиданно отобрал очки у «Вест Хэма» на его поле (1:1). Команда с Юга Англии располагается на 12 месте в таблице АПЛ и оторвалась от зоны вылета в Чемпионшип на 8 баллов.
«Ноттингем Форест»
В мид-уик «Ноттингем Форест» дал бой лондонскому «Арсеналу». Подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили со счетом 1:2. В целом, нужно признать, что смена тренера пошла «Форест» на пользу. Команда выбраться из зоны вылета.
Личные встречи
Последние три очных противостояния «Бормута» и «Ноттингема» завершились следующим образом:
- 23.12.2023 «Ноттингем Форест» – «Борнмут» 2:3
- 21.01.2023 «Борнмут» – «Ноттингем Форест» 1:1
- 03.09.2022 «Ноттингем Форест» – «Борнмут» 2:3
Прогноз на матч «Борнмут» – «Ноттингем Форест»
Как можно заметить, игры южан и «Ноттингема» как правило радуют результативным футболом. Считаем, что и в этот раз вполне может зайти ставка «обе забьют» (1,68).