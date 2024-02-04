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    Хвиче предрекли проблемы из-за жены-студентки

    Журналист Отар Кушанашвили опасается за будущее нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «У Хвичи бездарная команда. Все началось в тот день, когда самодурский президент «Наполи» нагрубил в спину уходящему Лучано Спаллетти. Человек добыл для тебя золото, решил уйти на пике – скажи «спасибо». Он этого не сделал. В команде явно творится что-то не то. Когда главный бомбардир грузинскому агенту говорит: «Ты – козел, заткни свой рот», а Хвича играет с тобой рядом, это уму непостижимо. Ну, чисто команда «Химки».

    Еще вот что заметил. Я увлекаюсь физиогномикой. Недавно видел жену Хвичи – парню … [конец]. Он очень рано женился. Я увидел детское лицо Хвичи и рядом с ним грузинскую Татьяну Тарасову. Думаю, у Хвичи отберут все. Там по лицу видно – прощай, чековая книжка. Грузинская женщина заставит тебя капитулировать, выгонит на улицу, плюнет в спину, а потом вернется, пересчитает все и скажет: «Ну, хоть что-то с … [чудака] поимела». Так рано жениться после первого успеха – ошибка. Это все равно, что я после контракта с букмекером тут же позвал бы в спальню Анфису Чехову – мне … [конец]. Она бы забрала все!» – сказал Кушанашвили.

    • Кварацхелия в прошлом году женился на студентке медицинского университета Нице Тавадзе.
    • Хвича в Неаполе полтора года.
    • В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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    Источник: Sport24

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    04.02.2024 11:07
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    Комментарии (12)
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    Benifacto
    1707034455
    этот в своем репертуаре, как курица в курятнике, клюнь ближнего, насри на нижнего....
    Ответить
    г.Онега
    1707035966
    Походу по себе людей судит .
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    fakeid
    1707036045
    эта швили идёт по пути мостового, что ли? он-то куда полез на чужое поле. мостовой должен задать ему вопрос: ̶а̶ ̶т̶ы̶ ̶с̶л̶у̶ж̶и̶л̶ а ты играл в футбол?
    Ответить
    bset
    1707037202
    Отарик еще не на пенсии?
    Ответить
    SuperNils
    1707038785
    На сиськи повёлся.
    Ответить
    Krics
    1707041653
    Судит в меру своей испорченности,ихмо.
    Ответить
    portero
    1707068803
    Пусть детей рожает и всё будет хорошо.....
    Ответить
    Виторио
    1707105736
    Да... Судя по фотографии, Хвича действительно попал как кур в ощип. У ей на физии всё написано. Попал ушастик.
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    alefreddy
    1707146636
    может приживутся
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1707204905
    Я думал это то мама его на фото
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