Хвиче предрекли проблемы из-за жены-студентки

Журналист Отар Кушанашвили опасается за будущее нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«У Хвичи бездарная команда. Все началось в тот день, когда самодурский президент «Наполи» нагрубил в спину уходящему Лучано Спаллетти. Человек добыл для тебя золото, решил уйти на пике – скажи «спасибо». Он этого не сделал. В команде явно творится что-то не то. Когда главный бомбардир грузинскому агенту говорит: «Ты – козел, заткни свой рот», а Хвича играет с тобой рядом, это уму непостижимо. Ну, чисто команда «Химки».

Еще вот что заметил. Я увлекаюсь физиогномикой. Недавно видел жену Хвичи – парню … [конец]. Он очень рано женился. Я увидел детское лицо Хвичи и рядом с ним грузинскую Татьяну Тарасову. Думаю, у Хвичи отберут все. Там по лицу видно – прощай, чековая книжка. Грузинская женщина заставит тебя капитулировать, выгонит на улицу, плюнет в спину, а потом вернется, пересчитает все и скажет: «Ну, хоть что-то с … [чудака] поимела». Так рано жениться после первого успеха – ошибка. Это все равно, что я после контракта с букмекером тут же позвал бы в спальню Анфису Чехову – мне … [конец]. Она бы забрала все!» – сказал Кушанашвили.

Кварацхелия в прошлом году женился на студентке медицинского университета Нице Тавадзе.

Хвича в Неаполе полтора года.

В РПЛ он выступал за «Локомотив» и «Рубин».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press