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    • Кушанашвили ответил, какая страна сильнее в футболе – Грузия или Россия

    Кушанашвили ответил, какая страна сильнее в футболе – Грузия или Россия

    Журналист Отар Кушанашвили сравнил футбольное развитие в России и Грузии.

    «Грузия сейчас стократно сильнее России в футболе. И недавний молодежный чемпионат Европы это доказал. Ровесники всего мира, тренеры и скауты смотрели на игру молодежной сборной Грузии с открытыми ртами. Новое поколение футболистов совершенно другое – никаких поблажек. Константин Марадишвили вот посчитал, сколько времени уходит на гаджеты, и ему стало стыдно. Я посмотрел – ему всего 23! Костя только начинает жить, а уже думает, сколько времени он бездарно тратит на телефон.

    Мне старшие люди рассказывали, что в Грузии все приезжают на тренировки заранее и уезжают на час позже. А это все-таки по менталитету люди – можете судить по братьям Меладзе – склонные к жуирскому образу жизни. Чтобы грузин не предавался гедонизму, не курил трубку между матчами, не пил чачу – это другое поколение. Надеюсь, у них будут большие победы», – сказал Кушанашвили.

    • Сборная Грузии борется за путевку на Евро-2024.
    • У обеих стран есть представители в топ-5 лиг Европы.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    04.02.2024 10:49
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    Комментарии (1)
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    Исмо
    1707141970
    Какой же неадекватный этот чувак))
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