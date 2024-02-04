Кушанашвили ответил, какая страна сильнее в футболе – Грузия или Россия

Журналист Отар Кушанашвили сравнил футбольное развитие в России и Грузии.

«Грузия сейчас стократно сильнее России в футболе. И недавний молодежный чемпионат Европы это доказал. Ровесники всего мира, тренеры и скауты смотрели на игру молодежной сборной Грузии с открытыми ртами. Новое поколение футболистов совершенно другое – никаких поблажек. Константин Марадишвили вот посчитал, сколько времени уходит на гаджеты, и ему стало стыдно. Я посмотрел – ему всего 23! Костя только начинает жить, а уже думает, сколько времени он бездарно тратит на телефон.

Мне старшие люди рассказывали, что в Грузии все приезжают на тренировки заранее и уезжают на час позже. А это все-таки по менталитету люди – можете судить по братьям Меладзе – склонные к жуирскому образу жизни. Чтобы грузин не предавался гедонизму, не курил трубку между матчами, не пил чачу – это другое поколение. Надеюсь, у них будут большие победы», – сказал Кушанашвили.