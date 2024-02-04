Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Кадиса», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Вильярреал»: Йоргенсен, Морено, Куэнка, Байи, Фемения, Баэна, Комесанья, Коклен, Акомах, Морено, Сорлот.
Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль
«Кадис»: Ледесма, Пирес, Мбайе, Чуст, Карселен, Наварро, Алекс, Эскаланте, Альехо, Рамос, Собрино.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Кадис»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».