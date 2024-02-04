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    • «Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Кадиса», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вильярреал»: Йоргенсен, Морено, Куэнка, Байи, Фемения, Баэна, Комесанья, Коклен, Акомах, Морено, Сорлот.

    Главный тренер: Марселино Гарсия Тораль

    «Кадис»: Ледесма, Пирес, Мбайе, Чуст, Карселен, Наварро, Алекс, Эскаланте, Альехо, Рамос, Собрино.

    Главный тренер: Маурисио Пеллегрино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Кадис»

    «Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 09:40
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