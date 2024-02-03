Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реал Сосьедад», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Жирона»: Газзанига, Гутьеррес, Блинд, Мартинес, Коуто, Эррера, Гарсия, Порту, Цыганков, Савиола, Довбик.

Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Ле Норман, Субельдия, Арамбуру, Мерино, Турриэнтес, Субименди, Силва, Садик.

Главный тренер: Иманол Альгуасиль

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал Сосьедад»