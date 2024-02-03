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    • «Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Реал Сосьедад», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Жирона»: Газзанига, Гутьеррес, Блинд, Мартинес, Коуто, Эррера, Гарсия, Порту, Цыганков, Савиола, Довбик.

    Главный тренер: Мигель «Мичел» Санчес Муньос

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Пачеко, Ле Норман, Субельдия, Арамбуру, Мерино, Турриэнтес, Субименди, Силва, Садик.

    Главный тренер: Иманол Альгуасиль

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Реал Сосьедад»

    «Жирона» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:24
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