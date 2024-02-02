3 февраля на «Эстадио Монтиливи» состоится матч 23 тура испанской Ла Лиги. «Жирона» будет принимать «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Москве.

«Жирона»

Команда Мичела – главная сенсация всего европейского футбола. «Жирона» не просто идет в зоне еврокубков, а рубится за чемпионство в Примере с мадридским «Реалом», отставая от столичного клуба всего лишь на два очка. При этом сам Мичел стал очень востребованным тренером на рынке. Его связывают с работой в «Барселоне».

«Реал Сосьедад»

«Сосьедад» выступает ниже ожиданий и серьезно отстал от зоны ЛЧ (11 очков). Также следует заметить, что свой первый сезон в баскской команде с треском проваливает российский легионер Арсен Захарян. К слову, он рискует пропустить матч с «Жироной» из-за повреждения голеностопа.

Личные встречи

Последние три поединка между «Жироной» и «Сосьедадом» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал Сосьедад»

«Жирона» не может сломить сопротивление «Сосьедада» с 2010 года. Сейчас у команды из Каталонии есть отменная возможность прервать неприятную серию. Рекомендованная ставка: победа «Жироны» с форой 0 (1,55).