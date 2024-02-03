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    • «Эвертон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Эвертон» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Тоттенхэма», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Годфри, Данжума, Гарнер, Макнил, Харрисон, Янг, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    «Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Ван Де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Бентакур, Скипп, Кулушевски, Вернер, Ришарлисон.

    Главный тренер: Анге Постекоглу

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Тоттенхэм»

    Эвертон-Тоттенхэм сомтреть онлайн 3 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 11:58
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