Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Тоттенхэма», 23-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 15:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Годфри, Данжума, Гарнер, Макнил, Харрисон, Янг, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, Ван Де Вен, Ромеро, Порро, Мэддисон, Бентакур, Скипп, Кулушевски, Вернер, Ришарлисон.

Главный тренер: Анге Постекоглу

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Тоттенхэм»