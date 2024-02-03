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    • «Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Альмерии», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Москера, Паулиста, Фулкье, Гильямон, Перес, Пепелу, Лопес, Гуэрра, Дуро.

    Главный тренер: Рубен Бараха

    «Альмерия»: Максимиану, Акьем, Чуми, Монтес, Пубиль, Лопи, Робертоне, Эмбарба, Аррибас, Гонсалес, Баптистао.

    Главный тренер: Гаиска Гаритано

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Альмерия»

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    «Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 11:32
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