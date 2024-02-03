Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Альмерии», 23-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Москера, Паулиста, Фулкье, Гильямон, Перес, Пепелу, Лопес, Гуэрра, Дуро.

Главный тренер: Рубен Бараха

«Альмерия»: Максимиану, Акьем, Чуми, Монтес, Пубиль, Лопи, Робертоне, Эмбарба, Аррибас, Гонсалес, Баптистао.

Главный тренер: Гаиска Гаритано

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Альмерия»

Матч можно посмотреть на канале Okko.

Также игру будет транслировать «Фонбет».

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