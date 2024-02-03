В матче 20 тура чемпионата Германии «Майнц» на своем поле сыграет с «Вердером». Игра состоится в субботу, 3 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.
«Майнц»
Команда занимает 17 место с 11 очками, имеет в своем активе 1 победу, 8 ничьих и 9 поражений. Забито 14 голов, пропущено 30 мячей. Последние 5 матчей:
- 26.01.24 «Айнтрахт Франкфурт» – «Майнц»: 1:0;
- 13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург»: 1:1;
- 06.01.24 «Фейеноорд» – «Майнц»: 2:1;
- 19.12.23 «Боруссия Дортмунд» – «Майнц»: 1:1;
- 16.12.23 «Майнц» – «Хайденхайм»: 0:1.
«Вердер»
Команда занимает 9 место с 23 очками, имеет в своем активе 6 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Забито 28 голов, пропущено 32 мяча. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Вердер» – «Фрайбург»: 3:1;
- 21.01.24 «Бавария» – «Вердер»: 0:1;
- 14.01.24 «Бохум» – «Вердер»: 1:1;
- 07.01.24 «Айнтрахт Брауншвейг» – «Вердер»: 1:3;
- 19.12.23 «Вердер» – «РБ Лейпциг»: 1:1.
Личные встречи
В последних очных встречах «Майнц» и «Вердер» продемонстрировали следующие результаты:
- 02.09.23 «Вердер» – «Майнц»: 4:0;
- 08.04.23 «Майнц» – «Вердер»: 2:2;
- 15.10.22 «Вердер» – «Майнц»: 0:2;
- 21.04.21 «Вердер» – «Майнц»: 0:1;
- 19.12.20 «Майнц» – «Вердер»: 0:1.
Прогноз на матч «Майнц» – «Вердер»
Обе команды решают разные турнирные задачи, но хозяевам победа важнее – иначе команда рискует начать новый сезон во второй Бундеслиге. Предположим, «Майнц» сумеет обыграть «Вердер». Наш прогноз – победа «Майнца» (2.15).