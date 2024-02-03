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    • «Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля

    «Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля

    В матче 20 тура чемпионата Германии «Майнц» на своем поле сыграет с «Вердером». Игра состоится в субботу, 3 февраля, и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Майнц»

    Команда занимает 17 место с 11 очками, имеет в своем активе 1 победу, 8 ничьих и 9 поражений. Забито 14 голов, пропущено 30 мячей. Последние 5 матчей:

    «Вердер»

    Команда занимает 9 место с 23 очками, имеет в своем активе 6 побед, 5 ничьих и 8 поражений. Забито 28 голов, пропущено 32 мяча. Последние 5 матчей:

    • 27.01.24 «Вердер» – «Фрайбург»: 3:1;
    • 21.01.24 «Бавария» – «Вердер»: 0:1;
    • 14.01.24 «Бохум» – «Вердер»: 1:1;
    • 07.01.24 «Айнтрахт Брауншвейг» – «Вердер»: 1:3;
    • 19.12.23 «Вердер» – «РБ Лейпциг»: 1:1.

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Майнц» и «Вердер» продемонстрировали следующие результаты:

    • 02.09.23 «Вердер» – «Майнц»: 4:0;
    • 08.04.23 «Майнц» – «Вердер»: 2:2;
    • 15.10.22 «Вердер» – «Майнц»: 0:2;
    • 21.04.21 «Вердер» – «Майнц»: 0:1;
    • 19.12.20 «Майнц» – «Вердер»: 0:1.

    Прогноз на матч «Майнц» – «Вердер»

    Обе команды решают разные турнирные задачи, но хозяевам победа важнее – иначе команда рискует начать новый сезон во второй Бундеслиге. Предположим, «Майнц» сумеет обыграть «Вердер». Наш прогноз – победа «Майнца» (2.15).

    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 10:23
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