Артета – о конфликте Зинченко с Уайтом: «Они живут вместе и делят жен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пошутил, отвечая на вопрос о перепалке Александра Зинченко и Бена Уайта.

Футболисты повздорили после победы над «Ноттингем Форест» (2:1) в 22-м туре АПЛ.

Они предъявили друг другу претензии из-за пропущенного гола.

«Последние несколько дней они жили в одном доме, делились женами и все такое. Хорошо, что они теперь живут вместе, они лучшие приятели.

Вы не будете спорить с кем-то, если ваши отношения не отличные. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как они сделали», – сказал Артета.