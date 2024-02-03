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    • Артета – о конфликте Зинченко с Уайтом: «Они живут вместе и делят жен»

    Артета – о конфликте Зинченко с Уайтом: «Они живут вместе и делят жен»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пошутил, отвечая на вопрос о перепалке Александра Зинченко и Бена Уайта.

    • Футболисты повздорили после победы над «Ноттингем Форест» (2:1) в 22-м туре АПЛ.
    • Они предъявили друг другу претензии из-за пропущенного гола.

    «Последние несколько дней они жили в одном доме, делились женами и все такое. Хорошо, что они теперь живут вместе, они лучшие приятели.

    Вы не будете спорить с кем-то, если ваши отношения не отличные. Это происходит потому, что у вас есть доверие и химия с кем-то, чтобы отреагировать так, как они сделали», – сказал Артета.

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    Источник: Daily Mail

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    03.02.2024 08:58
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Desma
    1706942316
    Не только делились женами, но и мужьями. Толерасты они такие.........
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    САНЁК17
    1706954668
    Тьфу,гомосеки
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    kirdykprishel
    1706982084
    Артета пошутил, а некоторые не поняли...Не будем говорить кто эти недалекие... Хотя это были САНЁК17 и Desma )))
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1707001902
    Не удивлен что укроп голубой))))
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1707044712
    Идеологический мир, который строит Запад уже давно перекочевал в одну страну, которую не будем здесь упоминать. Свинг, инцест, однопольство (скажем так) или та же скалка - это всё их тема. Артема с виду шутит для прессы, однако для Европы это уже давно считается нормальный, современный мир. Правда не все в той же Европе готовы с этим мириться, именно поэтому надеяться что в этом им когда-нибудь поможет другая страна, которая сможет всё это побороть, а между тем и дать людям ту жизнь, которая действительно может считаться в умах простых людей традиционной. Если это не прекратить, то в недалёком будущем фантазии Стивена Спилберга станут реальностью.
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