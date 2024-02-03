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    Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу

    Олег Романцев считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову нет смысла менять РПЛ на чемпионат Турции.

    Сообщалось, что в российском футболисте заинтересован «Трабзонспор».

    «Не в обиду будет сказано, но турецкий чемпионат по классу ни в чем не превосходит российский. А «Трабзонспор» далеко не «Монако», куда уходил Головин, и ничуть не сильнее ЦСКА, в котором Чалов вышел на первые роли.

    Остается только вопрос денег. Хотя не думаю, что это тот самый случай, когда игрока ждут райские кущи: по этой части Турция – далеко не Саудовская Аравия.

    Вот если бы возник вариант с «Реалом», то стоило бы проводить Чалова с фанфарами. Это был бы вызов! А так, извините уж, армейские болельщики, получается, вариант – шило на мыло. Так что давайте подождем приглашения «Реала»!» – сказал Романцев.

    • В этом сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает через год.
    • Рыночная стоимость 25-летнего Чалова – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2024 08:48
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1706946409
    Размахнулся старый сектант) Реал) Чалов сам с мозгами и сам решит куда переходить ! Может Чалов в ЕК хочет поиграть
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    WILDLING_HRUNDEL
    1706953571
    Романцев ещё оценивать способен)
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    SLADE2019
    1706954630
    Ерунды многовато наплел Олег Иванович.
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