Романцев оценил желание Чалова уехать в Европу

Олег Романцев считает, что форварду ЦСКА Федору Чалову нет смысла менять РПЛ на чемпионат Турции.

Сообщалось, что в российском футболисте заинтересован «Трабзонспор».

«Не в обиду будет сказано, но турецкий чемпионат по классу ни в чем не превосходит российский. А «Трабзонспор» далеко не «Монако», куда уходил Головин, и ничуть не сильнее ЦСКА, в котором Чалов вышел на первые роли.

Остается только вопрос денег. Хотя не думаю, что это тот самый случай, когда игрока ждут райские кущи: по этой части Турция – далеко не Саудовская Аравия.

Вот если бы возник вариант с «Реалом», то стоило бы проводить Чалова с фанфарами. Это был бы вызов! А так, извините уж, армейские болельщики, получается, вариант – шило на мыло. Так что давайте подождем приглашения «Реала»!» – сказал Романцев.