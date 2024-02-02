Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Зарема прокомментировала переход Угальде в «Спартак» за 13 миллионов

    Зарема прокомментировала переход Угальде в «Спартак» за 13 миллионов

    Зарема Салихова оценила решение «Спартака» купить нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

    «Для меня непонятна история, как [агентство] Muy Manero может представлять интересы игрока в России, когда клиентом агентства игрок не числится.

    Снова в «Спартак», снова по необоснованной цене. Это некий акциз от Manero на любых игроков из Нидерландов в «Спартак»? Или Амарал пошел по тропе Цорна?

    Если у игрока зарплата 2 миллиона, за 4,5 года выходит 9 миллионов чистыми – получается очень нарядный трансфер», – сказала Зарема.

    • Спартаковцы заплатили за Угальде 13+2 миллионов евро.
    • Форвард заключил контракт на 4,5 года и взял 9-й игровой номер.
    • 21-летний костариканец провел за предыдущую команду 84 матча, забил 22 гола и сделал 13 ассистов.
    • Его зарплата в новом клубе составит 1,7 млн евро в год.

    Новости по теме
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 1
    Зарема указала на свою причастность к победе «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ 11
    Зарема заявила о пристрастии 67-летней Смородской к алкоголю 20
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Вомбат
    1706901313
    О, какая вдумчивая, как глубокая экспертиза! Не просто эмоции, как у других экспертов, а настоящий анализ. А слова-то какие знает - клиенты агентства, акциз, по тропе Цорна, нарядный трансфер. То не жук чихает, то вещает мудрая Зарема.
    Ответить
    NewLife
    1706901315
    Угальде еще не выходил на поле за Спартак, Абаскаль еще не наделал глупостей, а Зарема уже не стесняется громогласно обсуждать ошибки, по ее мнению, в работе спортивного директора и считает чужие деньги. Это говорит о том, что сам футбол ее мало интересует по сравнению с пустой около футбольной трескотней.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1706901483
    Опять свинарня купила хлам за дорого. Ох уж эти середняки. Смех один. Гыгыгы
    Ответить
    BoevStas1
    1706903248
    Блин Зарема завали уже...Если команду любишь надо поддерживать в любые времена,а не поливать грязью.Свои ошибки вспомните лучше.
    Ответить
    СпорЦмен
    1706907165
    Кто Зарембе конкулятор дал? Теперь, у всех всё пересчитает!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1706910137
    Верно говорит,переплатили за хлам никому в Европе не нужный!) Поехал бы он в Тушино будь предложение с европы!) Очередной обсер свинарни
    Ответить
    TIMOTHY
    1706911956
    Зарема поляну то сечёт!)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+