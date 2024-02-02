Зарема прокомментировала переход Угальде в «Спартак» за 13 миллионов

Зарема Салихова оценила решение «Спартака» купить нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

«Для меня непонятна история, как [агентство] Muy Manero может представлять интересы игрока в России, когда клиентом агентства игрок не числится.

Снова в «Спартак», снова по необоснованной цене. Это некий акциз от Manero на любых игроков из Нидерландов в «Спартак»? Или Амарал пошел по тропе Цорна?

Если у игрока зарплата 2 миллиона, за 4,5 года выходит 9 миллионов чистыми – получается очень нарядный трансфер», – сказала Зарема.