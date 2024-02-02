Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы Карпина в Европе

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сможет работать в европейском клубе.

«Игра и работа в Испании пошла Карпину на пользу – здесь он многому научился. Это видно, у него во многом европейский менталитет. В Испании сильная тренерская школа – Карпин многое отсюда перенял, когда играл в Ла Лиге под руководством испанских специалистов.

Система подготовки футболистов, психология, теория – все это в Испании преподают на высшем уровне. Карпин получил хорошую базу профессиональных знаний и навыков в Испании. Думаю, он сможет работать в Европе в будущем, если решится пойти на этот шаг», – сказал Рианчо.