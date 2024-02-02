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    • Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы Карпина в Европе

    Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы Карпина в Европе

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нынешний главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин сможет работать в европейском клубе.

    «Игра и работа в Испании пошла Карпину на пользу – здесь он многому научился. Это видно, у него во многом европейский менталитет. В Испании сильная тренерская школа – Карпин многое отсюда перенял, когда играл в Ла Лиге под руководством испанских специалистов.

    Система подготовки футболистов, психология, теория – все это в Испании преподают на высшем уровне. Карпин получил хорошую базу профессиональных знаний и навыков в Испании. Думаю, он сможет работать в Европе в будущем, если решится пойти на этот шаг», – сказал Рианчо.

    • Карпин выступал в Испании с 1994 по 2005 годы за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
    • В 2014–2015 годах он тренировал «Мальорку».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.02.2024 12:13
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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1706876607
    Зачем печатать эту словесную болтовню пожилого человека не понимаю?
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