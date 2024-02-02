3 февраля на стадионе «Сент-Джеймс Парк» будет сыгран поединок 23 тура АПЛ. «Лутон» отправится в гости к «Ньюкаслу». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Ньюкасл»

В мид-уик «Ньюкасл» уверенно разобрался с «Астон Виллой». Подопечные Эдди Хау воспользовались кризисом в стане соперника и победили со счетом 3:1. Успех в Бирмингеме позволил «Ньюкаслу» подобраться к зоне еврокубков.

«Лутон»

«Лутон» преподнес настоящий сюрприз. С запасом самый скромный клуб АПЛ разнес «Брайтон» Роберто Де Дзерби – 4:0. Суперматч выдал форвард «Лутона» Элайджа Адебайо, оформивший хет-трик. Благодаря «выносу» южан «Лутон» покинул зону вылета в Чемпионшип.

Личные встречи

Последние очные игры команд завершились следующим образом:

23.12.2023 «Лутон» – «Ньюкасл» 1:0

06.01.18 «Ньюкасл» – «Лутон» 3:1

09.02.1994 «Лутон» – «Ньюкасл» 2:0

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лутон»

Обе команды не привыкли отсиживаться в обороне и смело бегут вперед. Считаем, что «Ньюкасл» и «Лутон» способны пробить стандартный букмекерский тотал больше 2,5 голов (1,60).