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    • «Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    «Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 3 февраля

    3 февраля в Брайтоне состоится так называемое «дерби M23». Одноименный клуб будет принимать «Кристал Пэлас» в рамках 23 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

    «Брайтон»

    Команда Роберто Де Дзерби знатно опозорилась в мид-уик. Южане потерпели сенсационное поражение в матче со скромным «Лутоном», влетев далеко не самому элитному сопернику со счетом 0:4. Сложно сказать, что привело к такому провалу. Возможно, на игроков «Брайтона» влияют слухи об отъезде Де Дзерби в «Ливерпуль» или «Барселону».

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас», в свою очередь, добыл важные очки в битве с главным аутсайдером АПЛ – «Шеффилд Юнайтед». Команды неожиданно выдали зрелищный матч, который завершился победой подопечных Роя Ходжсона со счетом 3:2.

    Личные встречи

    Последние «дерби M23» завершились такими исходами:

    • 21.12.2023 «Кристал Пэлас» – «Брайтон» 1:1
    • 15.03.2023 «Брайтон» – «Кристал Пэлас» 1:0
    • 11.02.2023 «Кристал Пэлас» – «Брайтон» 1:1

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

    «Брайтону» необходимо в срочном порядке реабилитироваться за неудачу в Лутоне. Лучший способ добиться желаемого – грохнуть принципиального соперника перед своими фанами. Наша ставка победа «Брайтона» (1,70).

    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 10:18
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