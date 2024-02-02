3 февраля в Брайтоне состоится так называемое «дерби M23». Одноименный клуб будет принимать «Кристал Пэлас» в рамках 23 тура АПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Брайтон»

Команда Роберто Де Дзерби знатно опозорилась в мид-уик. Южане потерпели сенсационное поражение в матче со скромным «Лутоном», влетев далеко не самому элитному сопернику со счетом 0:4. Сложно сказать, что привело к такому провалу. Возможно, на игроков «Брайтона» влияют слухи об отъезде Де Дзерби в «Ливерпуль» или «Барселону».

«Кристал Пэлас», в свою очередь, добыл важные очки в битве с главным аутсайдером АПЛ – «Шеффилд Юнайтед». Команды неожиданно выдали зрелищный матч, который завершился победой подопечных Роя Ходжсона со счетом 3:2.

Личные встречи

Последние «дерби M23» завершились такими исходами:

21.12.2023 «Кристал Пэлас» – «Брайтон» 1:1

15.03.2023 «Брайтон» – «Кристал Пэлас» 1:0

11.02.2023 «Кристал Пэлас» – «Брайтон» 1:1

Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

«Брайтону» необходимо в срочном порядке реабилитироваться за неудачу в Лутоне. Лучший способ добиться желаемого – грохнуть принципиального соперника перед своими фанами. Наша ставка победа «Брайтона» (1,70).